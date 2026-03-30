Junta de Andalucía amplía en 3 días plazos administrativos por caída de servicios digitales

Sevilla, 30 de marzo de 2026. El Consejo de Gobierno ha acordado este lunes ampliar tres días hábiles los plazos en todos los procedimientos administrativos, incluidos los de carácter tributario, que vencieran los días 25, 26 y 27 de marzo de 2026 o que incluyeran esas jornadas en el caso de plazos establecidos por días (no por meses o años) para garantizar los derechos de la ciudadanía ante las incidencias técnicas registradas la semana pasada que afectaron al funcionamiento de los servicios públicos y las plataformas de la administración digital de la Junta de Andalucía. (Fuente: Junta de Andalucía)