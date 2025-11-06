La Junta de Andalucía convoca ayudas de 88 millones para modernizar la agroindustria

La Junta de Andalucía ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para la modernización de la agroindustria, dirigida tanto a pymes como a grandes empresas dedicadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas y alimentarios que desarrollan su actividad en Andalucía. Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha avanzado que está prevista la publicación de esta convocatoria a lo largo de este mes de noviembre, con la novedad de que podrán alcanzar hasta el 65% de la inversión subvencionable en el caso de las pymes y el 50% para las grandes empresas.