La Junta de Andalucía destaca el compromiso del Grupo Estévez por su innovación agroalimetaria

Sevilla, 14 de octubre de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha destacado el compromiso del Grupo Bodeguero José Estévez con la innovación, la inversión y la generación de valor añadido en el sector agroalimentario andaluz, durante el acto de entrega del 'XII Premio Innovación Agroalimentaria', organizado por el Grupo Joly y Banco Santander, al que también ha asistido la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.