Junta de Andalucía impugna Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por conflicto de competencias

Sevilla, 23 de junio de 2026. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha formulado un requerimiento al Consejo de Ministros del Gobierno de España previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía". La Administración autonómica ha escogido esta fórmula para la impugnación "por invasión de competencias al tratarse de una norma sin fuerza de ley".