La Junta de Andalucía lanza un plan de sensibilización frente a la violencia digital

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha avanzado la puesta en marcha de un plan de sensibilización y formación dirigido a adolescentes, familias y profesionales con el objetivo de hacer frente a la violencia de género digital que afecta especialmente a las mujeres jóvenes.Estas iniciativas incluyen el lanzamiento de una campaña de prevención de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, un programa formación a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Ampas) y un plan formativo para el personal del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM). Estas actuaciones se impulsarán en este último cuatrimestre del año.