Junta de Andalucía pide al Gobierno una mesa de trabajo para abordar plagas tras las borrascas

Sevilla, 4 de marzo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón FernándezPacheco, ha solicitado este miércoles al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se lleve a cabo una mesa de trabajo técnica extraordinaria sobre sanidad vegetal entre las distintas comunidades para analizar las diferentes medidas que se deberían poner en marcha, como poder autorizar de las herramientas fitosanitarias necesarias para lograr la rentabilidad de un sector productor, especialmente después de las borrascas.