Junta de Andalucía reconsiderará el cierre de colegios y mantiene a 300 personas evacuadas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que se está "reevaluando" la situación de los centros educativos, después de que hasta 77 municipios suspendieran sus clases este martes, a lo que se suma la prórroga de la actividad lectiva en el Campo de Gibraltar y el regreso de casi 300 personas que permanecen desalojadas a causa del temporal en las provincias de Cádiz y Málaga. Asimismo, Sanz no descarta que para la jornada de este miércoles se incluyan en la suspensión de las clases "algunos colegios que puedan haber resultado dañados u otras instalaciones públicas afectadas". No obstante, ha señalado que para este miércoles "todo indica que la intensidad del viento será menor".