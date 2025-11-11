La Junta de Andalucía refuerza el cribado neonatal de la hipoacusia

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado, en una visita a la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena, que la Consejería ha publicado el nuevo Programa de Cribado Neonatal de Hipoacusia, una actualización orientada a "reforzar la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los casos de pérdida auditiva en recién nacidos".En una atención a medios, ha explicado que "el programa tiene como objetivo ofrecer la mejor atención integral a la población infantil con hipoacusia y a sus familias, reduciendo el impacto del diagnóstico en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores".