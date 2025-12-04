La Junta de Andalucía urge a vacunarse contra la gripe ante el aumento de la incidencia

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha animado a los andaluces de los grupos de riesgo a vacunarse frente a la gripe y la Covid-19 antes de que se alcance en Andalucía el pico epidémico. Sanz, en la inauguración de la nueva sede de Sindicato de Enfermería (Satse) en Cádiz, ha explicado que "la incidencia de la gripe está subiendo", de hecho, la tasa de síndrome gripal se situó la semana pasada en 10,5 casos por 100.000 habitantes frente a los 5,7 de la anterior.