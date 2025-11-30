La Junta anuncia que las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este domingo durante su intervención en el acto central en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de los farmacéuticos, en Sevilla que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación de tratamientos de pacientes crónicos. Así, ha explicado que "antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente".