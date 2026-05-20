Junta aplaude el nuevo centro de Airbus fruto del "oasis de estabilidad" que "capta inversión

Sevilla, 20 de mayo de 2026. La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha aplaudido este miércoles la "magnífica noticia" dada por Airbus, que abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, para satisfacer el incremento de la demanda global de aviones cisterna. Este nuevo centro, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe (Madrid), permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar, según ha detallado la firma en un comunicado.