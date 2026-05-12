Junta aprueba una declaración institucional contra la LGTBIfobia sin el apoyo de Vox

Mérida, 12 de mayo de 2026. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una declaración institucional con motivo de la conmemoración el próximo 17 de mayo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia sin el apoyo de los dos consejeros de Vox. En este sentido, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que la declaración no es compartida por el PP y Vox, los dos partidos políticos que conforman el Consejo de Gobierno, quienes asumen las "diferencias con normalidad".