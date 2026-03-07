La Junta aprueba el plan de igualdad del SAS para 130.000 sanitarios, el 70% mujeres

Sevilla, 7 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha puesto en valor su compromiso con el impulso de políticas sanitarias elaboradas "desde una perspectiva de género real y que no deje fuera a las mujeres", como ha sido la aprobación en el Consejo de Gobierno del plan de igualdad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 2026. "El hecho de que haya nacido con consenso de todos los sindicatos y de todos los colectivos profesionales vinculados a la sanidad a través de la aprobación es muy importante para el compromiso con la igualdad", ha destacado.