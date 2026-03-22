La Junta asegura que los andaluces tendrán agua "sin ninguna restricción"

Almería, 22 de marzo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este sábado la situación de normalidad de todas las cuencas hidrológicas de Andalucía, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, por lo que ha asegurado que todos los andaluces van a poder disponer del agua "sin ningún tipo de restricción". Aún así, el consejero ha advertido de que este contexto "no puede llevar en absoluto a una relajación" en cuanto a la responsabilidad del uso del agua.