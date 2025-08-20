La Junta de Castilla y León aprueba 45 medidas ante los graves incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este miércoles las medidas que se incluyen en el plan aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario con el fin de paliar los efectos de los incendios e iniciar la reconstrucción. Se trata de un programa de 45 medidas que contempla, entre otras, ayudas de 5.500 euros para empresas de zonas afectadas por pérdidas de lucro cesante, 500 euros por familia evacuada y la promoción de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor.(Fuente: Junta Castilla León)