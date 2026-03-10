La Junta concederá 3.000 euros de ayuda a los autónomos con su Plan Renove de vehículos

Málaga, 10 de marzo de 2026. La Junta de Andalucía pondrá en marcha el Plan Renove de Vehículos Andalucía, "el primer programa de incentivos dirigido específicamente a profesionales autónomos que contemplará ayudas directas de 3.000 euros para la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico, siempre que se achatarre otro de más de diez años de antigüedad con la ITV vigente". Así lo ha anunciado este martes el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela en el marco del eMobility Expo World Congress- MOW 2026 que se celebra en Málaga este martes y miércoles.