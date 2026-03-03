Junta defiende que la cooperación con el Gobierno "le sienta bien" a Doñana para ser resiliente

Sevilla, 3 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha reivindicado este martes los réditos que supone para el Parque Nacional de Doñana el acuerdo que alcanzaron la Junta de Andalucía y el Gobierno en noviembre de 2023 para hacer una inversión conjunta en este espacio natural, que se convirtió en el plan alternativo de respuesta a la polémica de la actividad agrícola desarrollada en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana. En el turno de preguntas que se ha abierto a la conclusión de su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, que se han celebrado con la colaboración de la Fundación Cajasol, García ha sostenido que "se demuestra que la coordinación y la cooperación le sienta bien al territorio y a los andaluces".