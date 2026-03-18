Junta destaca la adhesión a las licencias interautonómicas de caza y pesca como motor económico

Barbate (Cádiz), 18 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este miércoles en un nuevo encuentro del Ciclo andaluz 'Foros de Caza', que en esta ocasión se ha celebrado en el municipio gaditano de Barbate, un espacio donde ha puesto en valor la adhesión de Andalucía a las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales, que servirán de motor económico para las zonas rurales. Durante su intervención, la consejera ha explicado que este sistema permitirá practicar la caza y la pesca continental en diez comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias y Región de Murcia-- mediante una única licencia válida, evitando la necesidad de solicitar autorizaciones diferentes en cada territorio.