Junta destaca el alumnado de necesidades especiales computa doble para refuerzos en la ESO

Los consejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han inaugurado este lunes en el IES Zoco de Córdoba el curso 2025/26 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Educación Permanente de Personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, donde Castillo ha destacado los 1.650 docentes que se incorporan como refuerzo en estas enseñanzas.