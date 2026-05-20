La Junta destaca lluvias y temperaturas suaves como factores en el retraso del virus del Nilo

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 20 de mayo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que el Programa de Vigilancia y Control del virus del Nilo Occidental (VNO) en Andalucía, activado por la consejería el pasado 1 de mayo, "no ha detectado circulación del virus en la comunidad autónoma hasta ahora", una situación "un tanto anómala para esta época del año" que se explica, según indican los expertos, por las lluvias de los últimos días y las temperaturas suaves.