Junta destaca que el mejor regalo para niños andaluces esta Navidad es el "ejemplo en igualdad"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado durante la presentación de una nueva edición de la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento con el lema 'No es solo el juego, es el ejemplo que les das' que "si dejamos que niños y niñas elijan sus juguetes en libertad, les dedicamos tiempo para el juego y somos un ejemplo en igualdad, los más pequeños de la casa serán más felices y estaremos construyendo una sociedad mejor", por lo que ha señalado que "el mejor regalo" esta Navidad es el "ejemplo en igualdad".