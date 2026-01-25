Junta destaca la solidaridad andaluzacon las víctimas de Adamuz: "Todos nos hemos implicado"

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; y los consejeros de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han asistido este domingo a la misa funeral en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han lamentado la pérdida de las víctimas y han destacado el apoyo e implicación por parte de toda Andalucía hacia los afectados por el siniestro: "Ha sido un sufrimiento continuo; todos nos hemos implicado de una forma directa con ellos", ha expresado Aguirre.