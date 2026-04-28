Junta destaca la "solidez" del tejido productivo andaluz y un mejor comportamiento que España

Málaga, 28 de abril de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este martes la "solidez" del tejido productivo andaluz tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), subrayando el mejor comportamiento relativo de la comunidad frente al conjunto de España. En declaraciones a los medios, Blanco ha puesto en valor que, mientras a nivel nacional se registra destrucción de empleo, en Andalucía la evolución es "en mucha menor proporción", lo que a su juicio refleja la fortaleza del mercado laboral andaluz.