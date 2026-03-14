La Junta destina 61,5 millones a obras de emergencia en cauces andaluces tras borrascas

Níjar (Almería), 14 de marzo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este sábado que la Junta de Andalucía, a través del Plan Actúa --dotado con 1.780 millones de euros-- para hacer frente a las consecuencias de las últimas borrascas registradas entre los meses de noviembre y febrero, va a declarar la próxima semana obras de emergencia por valor de 61,5 millones de euros en cauces de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga.