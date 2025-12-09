La Junta destina casi 100 millones al Consorcio IFMIF-DONES para el acelerador de partículas

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y el Consorcio IFMIF-DONES España han firmado el convenio que articula la concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención excepcional por valor de 99,87 millones de euros que permite financiar el inicio de la construcción del acelerador de partículas en Escúzar (Granada), en concreto, de la cimentación y la edificación de las estructuras primarias de la infraestructura científico-técnica. Previamente, el Consejo de Gobierno ya autorizó el abono de dichos fondos.