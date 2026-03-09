La Junta destina más de un millón al Corredor Verde del Guadiamar para daños tras temporal

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 9 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este lunes el Corredor Verde del Río Guadiamar, a su paso por el término municipal de Sanlúcar la Mayor, con el objetivo de examinar los daños ocasionados tras más de mes y medio de temporales encadenados y de conocer los trabajos de recuperación que se van a llevar a cabo en los próximos días en este sendero ecológico, que permanece cerrado al público. "Las actuaciones únicamente en este Corredor Verde superan el millón de euros", ha adelantado la consejera.