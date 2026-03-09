La Junta destina más de 3 millones a centros educativos de Sevilla afectados por el temporal

Catilleja de la Cuesta, Sevilla, 9 de marzo de 2026. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina más de 3 millones de euros para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas como consecuencia de las borrascas de las últimas semanas. Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante su visita al IES Pablo Neruda en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), uno de los centros afectados por las lluvias y el viento.