Junta dice que "caos" ferroviario "no es casual": "Han acabado con un servicio que era serio"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha advertido este miércoles que "el caos ferroviario vivido hace unos días creo que no es casual" y ha dicho que es "el último episodio de un largo historial de averías y de sucesos que actualmente se están investigando, donde los perjudicados siempre son los mismos, los ciudadanos, a los que no se les da información y a los que no se les da absolutamente nada".Así, en la clausura del I Foro 'España Construye' sobre movilidad, ha afeado que desde el Gobierno central "han conseguido acabar con un servicio que hasta hace unos años era sinónimo de fiabilidad y de seriedad". "Ahora es raro el día que nos encontramos sin ninguna incidencia", ha lamentado.