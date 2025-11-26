La Junta diferencia entre el caso 'mascarillas' y el de Cerdán: "Almería no es la Junta"

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha querido diferenciar este miércoles el conocido como 'caso mascarillas' que indaga sobre supuestas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines respecto del caso de supuesta corrupción por el que está investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y al respecto ha sentenciado que "Almería no es la Junta", pero "Cerdán sí era número tres de Pedro Sánchez" en la dirección federal socialista.(Fuente: Junta de Andalucía)