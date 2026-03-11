La Junta divide las ayudas directas al campo tras las borrascas en cuatro bloques

Sevilla, 11 de marzo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado este miércoles el desglose de las ayudas directas al campo por 700 millones de euros tras el tren de borrascas. Unas ayudas que tal y como ha explicado se dividirán en cuatro bloques para "ganar agilidad". Durante su intervención en la clausura del acto del decimoctavo Premio Simón de Rojas Clemente, Fernández-Pacheco ha detallado que el primer bloque de ayudas se destina a aquellas explotaciones que se ubican en la capa inundada y que ya ocupa 272.000 hectáreas, de las cuales 70.000 son de cultivos leñosos y 200.000 de tierra arable.