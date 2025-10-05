La Junta dotará a Granada de una estación avanzada para la medición de la calidad del aire

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado que su departamento trabaja ya en los trámites necesarios para dotar a Granada de una estación avanzada con características de superemplazamiento, que irá ubicada en terrenos de la Universidad, concretamente en el Instituto de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA) y que, según ha asegurado, "va a suponer un salto cualitativo en la monitorización ambiental que queremos llevar a cabo en Granada y, como es lógico, en toda Andalucía, para el que se van a destinar 600.000 euros de fondos europeos".