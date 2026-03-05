Junta espera que "se logre avanzar muchísimo" con la apertura de las cajas negras de los trenes

Sevilla, 5 de marzo de 2026. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, espera que "se logre avanzar muchísimo" con la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz, en el accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el consejero ha comentado sobre la apertura en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid este jueves que "es una competencia estrictamente del Estado, ferroviaria, que es del Ministerio de Fomento, cuyas responsabilidades o investigación corresponden al ámbito estatal".