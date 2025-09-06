Junta estrena en este curso 40 nuevos títulos para la nueva programación de la universidad

El sistema público universitario andaluz imparte este curso 2025/2026 al menos 40 nuevos títulos de la nueva programación académica, la mayor oferta desplegada tras 14 años sin actualización del mapa de titulaciones. Así lo ha puesto de manifiesto este sábado la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, durante la apertura del año universitario 2025/2026 de la Universidad de Sevilla (US), donde ha calificado de "decisivo" este curso al ser el primero que estrena la nueva planificación de enseñanzas aprobada por la Junta para el conjunto de las instituciones públicas y que contempla la implantación de 188 títulos hasta 2028.