La Junta exige al Gobierno que retire el reglamento de costas por ir "en contra" de Andalucía

Madrid, 6 de mayo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha exigido este miércoles al Gobierno que retire el borrador de reforma del reglamento de costas por ir "en contra" de Andalucía y sus sectores productivos. "No se ha hecho una valoración económica de lo que va a suponer esta modificación". Así se ha manifestado la consejera antes de intervenir en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para exponer la posición del Gobierno andaluz sobre la reforma del reglamento. Catalina García ha afeado al Ejecutivo que "no se ha leído las alegaciones" presentadas. "No se han tenido en cuenta porque no ha dado tiempo material. Se ha publicado directamente el borrador y tienen que escucharnos".