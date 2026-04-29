La Junta exige a Sánchez más inversión para las empresas andaluzas de defensa

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 29 de abril de 2026. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no olvide" a las empresas andaluzas en el incremento de la inversión en defensa, que supera el 2% del PIB. Así lo ha puesto de manifiesto durante su visita en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, donde ha destacado el peso y el papel protagonista que actualmente tiene este sector en Andalucía. "En Andalucía supimos desde el principio que la defensa era un pilar fundamental del potencial de nuestra tierra: por las numerosas oportunidades que genera al entramado empresarial y porque conlleva empleo de calidad", ha remarcado Gómez Villamandos en una nota de prensa remitida por la Junta. En este sentido, ha destacado que la comunidad es un entorno capaz de integrar la excelencia de la industria, la innovación tecnológica, la colaboración académica y el posicionamiento como referente europeo en investigación aplicada y desarrollo tecnológico.