Junta Extremadura dice que "no hay preocupación" sobre la posibilidad de que Vox rompa el pacto

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha señalado que "no hay preocupación" por la posibilidad de que Vox pueda romper el pacto de gobierno en la región y ha instado a que "antes de hablar sobre rupturas", se debe "reflexionar sobre lo que se ha conseguido y sobre cómo este cambio a beneficiado a Extremadura". "Un pacto se rompe cuando no se cumple. Nosotros tenemos 60 medidas que vamos a cumplir y en ellas no está esta actuación", ha dicho la portavoz de la Junta.(Fuente: Junta de Extremadura)