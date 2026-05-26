La Junta y la FAMP exigen al Gobierno de España que incremente el presupuesto del PFEA

Córdoba, 26 de mayo de 2026. El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, han reclamado este martes al Gobierno de España el aumento de la financiación destinada al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), congelada desde hace cuatro años por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y también su actualización, para adaptarlo a las nuevas necesidades de los ayuntamientos andaluces y de los desempleados del medio rural.