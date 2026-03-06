La Junta fija 2028 como nuevo plazo para el traslado de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

Sevilla, 6 de marzo de 2026. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado este viernes, 6 de marzo, el Proyecto de adaptación integral del Campus Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla. Según la Junta, este diseño supone "un nuevo concepto" de espacio judicial para el que será el segundo complejo más grande de España. Asimismo, Nieto ha reseñado que Justicia publicará el proyecto a finales o principios de 2026, mientras que las obras se desarrollarán entre 2027 y 2028 de la forma "más breve posible", en aras de finalizar el traslado antes de finalizar el año 2028. Todo ello, tras una revisión que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía durante el traslado al nuevo complejo y la valoración de una "visión en conjunto" que ha permitido "corregir errores del principio" y "optimizar" las posibilidades de las instalaciones.