La Junta identifica en Cádiz 29 proyectos en riesgo por "falta de inversiones" del Gobierno

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha detallado este martes que su departamento ha identificado en la provincia de Cádiz un total de 29 proyectos que demandan una potencia de 4,5 gigavatios (GW) y que "no son viables con la propuesta actual del Gobierno de España de inversiones en red de transporte eléctrico".Según ha indicado, de esos 29 proyectos siete se localizan en Campo de Gibraltar y, en concreto, cuatro de ellos se corresponden con proyectos de hidrógeno verde, con un desarrollo industrial y dos con generación renovable.