Junta impulsa modernización ambiental con digitalización e inteligencia artificial en Andalucía

Sevilla, 11 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha clausurado este miércoles en Sevilla la jornada técnica 'La transformación digital para una gestión ambiental eficiente', organizada por la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam). En este encuentro se han analizado las últimas herramientas digitales puestas en marcha por esta red, concebidas "para mejorar la consulta, el análisis y la difusión de la información ambiental".