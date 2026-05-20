La Junta incide tras la imputación de Zapatero en afear a Montero que "lo paseó" en campaña

Sevilla, 20 de mayo de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha incidido este miércoles en pedir "explicaciones" a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tras la "imputación por corrupción" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que "ha paseado" por Andalucía durante la reciente campaña electoral de los comicios autonómicos del 17 de mayo, y del que "llegó a decir que era su talismán".