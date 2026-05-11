La Junta y Infoca acuerdan un complemento para 4.000 trabajadores por su experiencia

Sevilla, 11 de mayo de 2026. La Junta de Andalucía ha anunciado este lunes un preacuerdo cerrado junto a los sindicatos CCOO, CSIF y UGT con la plantilla de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) Infoca para implantar un nuevo complemento retributivo vinculado a la experiencia operativa y al desarrollo profesional de los trabajadores del dispositivo, una medida con la que el Gobierno andaluz asegura dar respuesta a una "reivindicación histórica" del colectivo y que beneficiará a más de 4.000 empleados, coincidiendo con la constitución del comité asesor que activa el operativo del Plan Infoca para 2026.