La Junta inicia en Grazalema las obras de recuperación en el sendero del río Majaceite

Grazalema (Cádiz), 10 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes el Parque Natural Sierra de Grazalema, donde ha supervisado el inicio de las obras de recuperación del sendero del río Majaceite, ubicado entre Benamahoma y El Bosque, en la sierra de Cádiz, que sufrió daños tras los últimos temporales y permanece cerrado al público. La actuación, presupuestada en 120.000 euros, forma parte del conjunto de trabajos que se están impulsando a través del Plan Andalucía Actúa, para reparar los daños provocados por el reciente tren de borrascas en la Comunidad Autónoma, y que en el caso del Parque Natural Sierra de Grazalema las primeras actuaciones se centran en infraestructuras de uso público y en la red de vías pecuarias y caminos forestales, ha indicado la Junta en una nota.