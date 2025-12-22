Junta invertirá diez millones para el desdoble de la carretera a Alhaurín de la Torre (Málaga)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) para analizar con su alcalde, Joaquín Villanova, la construcción del carril BUS-VAO que mejorará las comunicaciones del municipio y del Valle del Guadalhorce con una inversión de más de diez millones de euros.Díaz ha apuntado que actualmente su equipo está evaluando las 26 ofertas presentadas para las obras del carril BUS-VAO de cara a su próxima adjudicación y posterior inicio y ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno "responde con hechos y gestión a una demanda histórica de los vecinos" que circulan con sus vehículos por la carretera A-404. Así, ha señalado que, con estas obras "se acabará con el histórico cuello de botella que sufre el municipio desde hace 15 años".