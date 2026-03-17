La Junta invierte 2,24 millones en el nuevo Área de Obstetricia y Ginecología de Osuna

Osuna (Sevilla), 17 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado este martes, junto a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, el Área de Obstetricia y Ginecología del Hospital de La Merced de esta localidad sevillana, que ha sido renovada íntegramente para incorporar un nuevo bloque de paritorios y acometer una reorganización más integrada y funcional, con una inversión de 2,24 millones de euros, de los que 1,8 millones corresponde a fondos europeos.