La Junta invierte 30 millones de euros en la Ronda Norte de Córdoba

La Junta de Andalucía ha comenzado las obras de la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba, una actuación "largamente demandada" que completará el anillo viario de la ciudad por el Norte de la misma, según ha destacado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha asistido, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, al inicio de unos trabajos que, con una inversión de 29,59 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses, "responden a una demanda histórica de los cordobeses".