La Junta invierte más de 180 millones para fomentar el comercio y la artesanía de Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que el Gobierno andaluz ha invertido en el sector comercial y artesano de Andalucía más de 180 millones de euros desde el 2019, un montante que se ha traducido en ayudas para más de 43.000 beneficiarios. De este total, en la presente legislatura, se han concedido 1.825 ayudas por más de 51 millones de euros.Blanco ha presidido este jueves en Málaga la conmemoración del Día del Comercio de Andalucía, una efeméride que se celebra cada 5 de febrero después de que el Gobierno andaluz haya institucionalizado el reconocimiento a un sector que es motor de empleo y riqueza, a la vez que un elemento vertebrador de las ciudades.