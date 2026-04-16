La Junta lamenta que el Gobierno de España "congele" un año más la partida destinada al PFEA

Pozoblanco (Córdoba), 16 de abril de 2026. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha lamentado este jueves que el Gobierno de España "una vez más, y ya van cuatro años, ha congelado la partida para el Programa de Fomento de Empleo Agrario" (PFEA), con las consecuencias que esta situación acarrea para los proyectos "ante la subida constante de precios y, por tanto, de los costes de ejecución" de estos, "que no se ve equiparada con una mayor aportación económica". A preguntas de los periodistas en la Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, en Pozoblanco (Córdoba), Nieto ha incidido en que el PFEA es "fundamental para mantener la población en el territorio de muchas comarcas de Andalucía, para darle oportunidades a personas que trabajan en la agricultura o en la ganadería y que no tendrían oportunidades laborales suficientes sin estos planes".