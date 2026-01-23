Junta licita por 8,6 M€ la ampliación y modernización de la potabilizadora de Albox (Almería)

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la ampliación y mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Albox (Almería) con un presupuesto inicial de 8,6 millones de euros. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su visita a Albox junto a la alcaldesa del municipio, María del Mar Alfonso, donde ha subrayado que se trata de una actuación "clave para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad" y una "obra histórica y largamente demandada" que beneficiará a 12.800 habitantes.