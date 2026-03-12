Junta licita la obra para las nuevas Urgencias del Hospital Marítimo de Torremolinos

Málaga, 12 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la licitación de la obra del pabellón 1 del Hospital Marítimo de Torremolinos (Málaga), que permitirá la creación de un nuevo servicio de urgencias de Atención Primaria en la localidad malagueña. Durante la inauguración en Málaga de la nueva sede de la Delegación Provincial de Faisem, el consejero ha asegurado que esta actuación "demuestra que seguimos impulsando mejoras reales en la atención primaria, reforzando la accesibilidad y la calidad asistencial en toda la Costa del Sol".